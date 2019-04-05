Тюменка пойдет под суд за присвоение квартиры отца и обнал маткапитала

В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 33-летней горожанки. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областного надзорного ведомства, ее обвиняют в мошенничестве, после которого человек лишился жилья, а также с махинациями при получении выплат.

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