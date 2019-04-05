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Тюменка пойдет под суд за присвоение квартиры отца и обнал маткапитала

5 апреля 2019, 06:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 33-летней горожанки. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областного надзорного ведомства, ее обвиняют в мошенничестве, после которого человек лишился жилья, а также с махинациями при получении выплат.
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Тюмень

По версии следствия, с октября 2016 года по декабрь 2018 года тюменка похитила деньги с банковских карт отца, инвалида 2 группы. Оформила на свое имя квартиру, а также продала его машину. Ущерб составил более 3 млн рублей.

После незаконного приобретения права на квартиру отца она обналичила сертификат на материнский капитал. Сумма обналички составила более 400 тыс. рублей. Деньги она сняла, якобы, для покупки указанной квартиры.

По первой статье – ст.159 УК РФ – ей грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

По части третьей 159.2 УК РФ – штраф от 100 до 500 тыс. рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до шести лет.

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#Новости#Тюменская область#Материнский капитал#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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