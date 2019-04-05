Проблемы мусорной реформы будут устранены

«Мусорная реформа» была запущена в России с 1 января 2019 года. В Тюменской области подготовка к ней началась в 2017 году с запуска строительства мусоросортировочного завода. Запланировано строительство сортировочных предприятий в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. Министерство природных ресурсов и экологии ранее заявляло, что мусорная реформа в Тюменской области идет успешно.