Проблемы мусорной реформы будут устранены

Предостережения, по данным издания, получили Наталья Страшкова, и.о. главы областного департамента недропользования и экологии, Константин Фрумкин, гендиректор «ТЭО», чиновники Заводоуковского городского округа, Ялуторовска и Ишима.
В ходе проверки ведомство обнаружило ряд нарушений: не оформлены несколько документов, в том числе правовых актов, регулирующих обращение с твердыми коммунальными отходами, муниципальные правовые акты и пр.
На заседании глава ТЭО Константин Фрумкин отметил, что в ходе реализации нововведений были допущены некоторые ошибки, которые будут устранены. Заметив при этом, что Тюменская область стала одной из первых экспериментальных площадок для «мусорной реформы».
«По сути, мы является первопроходцами в этой области, нарабатываем опыт, адаптируемся к рыночным условиям, набиваем шишки. Несмотря на сложности при старте, мы планомерно и динамично движемся по пути создания новой современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и улучшению качества услуги для населения», — сообщил Фрумкин.
«Мусорная реформа» была запущена в России с 1 января 2019 года. В Тюменской области подготовка к ней началась в 2017 году с запуска строительства мусоросортировочного завода. Запланировано строительство сортировочных предприятий в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. Министерство природных ресурсов и экологии ранее заявляло, что мусорная реформа в Тюменской области идет успешно.