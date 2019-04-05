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Проблемы мусорной реформы будут устранены

5 апреля 2019, 11:58
Фото: «Наш город»
Сегодня, 5 апреля, прокуратура сообщила о вынесении предостережений местным чиновникам и региональному оператору по сбору мусора «ТЭО». Об этом стало известно в ходе закрытого совещания с участием Юрия Гулягина, заместителя генпрокурора Тюменской области, сообщает ura.ru.
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Тюмень

Предостережения, по данным издания, получили Наталья Страшкова, и.о. главы областного департамента недропользования и экологии, Константин Фрумкин, гендиректор «ТЭО», чиновники Заводоуковского городского округа, Ялуторовска и Ишима.

В ходе проверки ведомство обнаружило ряд нарушений: не оформлены несколько документов, в том числе правовых актов, регулирующих обращение с твердыми коммунальными отходами, муниципальные правовые акты и пр.

На заседании глава ТЭО Константин Фрумкин отметил, что в ходе реализации нововведений были допущены некоторые ошибки, которые будут устранены. Заметив при этом, что Тюменская область стала одной из первых экспериментальных площадок для «мусорной реформы».

«По сути, мы является первопроходцами в этой области, нарабатываем опыт, адаптируемся к рыночным условиям, набиваем шишки. Несмотря на сложности при старте, мы планомерно и динамично движемся по пути создания новой современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и улучшению качества услуги для населения», — сообщил Фрумкин.

«Мусорная реформа» была запущена в России с 1 января 2019 года. В Тюменской области подготовка к ней началась в 2017 году с запуска строительства мусоросортировочного завода. Запланировано строительство сортировочных предприятий в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. Министерство природных ресурсов и экологии ранее заявляло, что мусорная реформа в Тюменской области идет успешно.

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#Новости#Мусор#Тюмень#Анна Кушнир#Общество
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