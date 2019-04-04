Жителя Тюмени осудили за попытку дачи взятки инспекторам ГИБДД

В январе текущего года инспекторы полка ДПС остановили грузовик «Урал» с полуприцепом, в ходе проверки документов выяснилось, что превышены габариты автомобиля, а также отсутствует спецразрешение.
В разговор вмешался сотрудник организации, которой принадлежит машина, он пояснил, что не хотел бы, чтобы автоинспекторы составляли административный протокол в отношении водителя и положил на панель патрульной машины 10 тыс. рублей.
Его преступные действия были пресечены. Вскоре следователи Урайского межрайонного следственного отдела СУ СКР по ХМАО-Югре завели в отношении подозреваемого уголовное дело. Позднее его рассмотрели в суде по существу.
С учетом того, что мужчина признал свои вину, суд приговорил его к штрафу в размере 60 тыс. рублей, 10 тыс. рублей, которые он хотел дать в виде взятки автоинспекторам, конфискованы в доход государства.