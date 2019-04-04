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Жителя Тюмени осудили за попытку дачи взятки инспекторам ГИБДД

4 апреля 2019, 07:00
Фото: pixabay.com
Тюменца оштрафовали на 60 тыс. рублей за то, что он пытался дать взятку инспекторам ГИБДД в размере 10 тыс. рублей, эти деньги суд постановил конфисковать и направить в доход государства.

В январе текущего года инспекторы полка ДПС остановили грузовик «Урал» с полуприцепом, в ходе проверки документов выяснилось, что превышены габариты автомобиля, а также отсутствует спецразрешение.

В разговор вмешался сотрудник организации, которой принадлежит машина, он пояснил, что не хотел бы, чтобы автоинспекторы составляли административный протокол в отношении водителя и положил на панель патрульной машины 10 тыс. рублей.

Его преступные действия были пресечены. Вскоре следователи Урайского межрайонного следственного отдела СУ СКР по ХМАО-Югре завели в отношении подозреваемого уголовное дело. Позднее его рассмотрели в суде по существу.

С учетом того, что мужчина признал свои вину, суд приговорил его к штрафу в размере 60 тыс. рублей, 10 тыс. рублей, которые он хотел дать в виде взятки автоинспекторам, конфискованы в доход государства.

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