Ведущий программы «Следствие вели...» прибыл в Тюмень для съемок передачи

По данным регионального УМВД, в новой передаче расскажут о задержании преступника-маньяка, которое произошло в 1973 году. На данный момент собираются необходимые детали дела, идет опрос ветераном МВД для получения полной картины работы следствия и задержания злоумышленника.
Отмечается, что передача «Следствие вели...» работает на НТВ с 2006 года. Телепроект насчитывает 14 сезонов и 438 выпусков о преступлениях, зарегистрированных в СССР с 1917 до 1991 года. Журналисты снимают реконструкции уголовных преступлений, которые были раскрыты сотрудниками милиции.
Отдельные выпуски получили большую огласку в СМИ, например эпизод «ТАСС уполномочен заявить…. Современная версия» снятый в 2011 году.