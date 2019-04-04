Ведущий программы «Следствие вели...» прибыл в Тюмень для съемок передачи

Отмечается, что передача «Следствие вели...» работает на НТВ с 2006 года. Телепроект насчитывает 14 сезонов и 438 выпусков о преступлениях, зарегистрированных в СССР с 1917 до 1991 года. Журналисты снимают реконструкции уголовных преступлений, которые были раскрыты сотрудниками милиции.