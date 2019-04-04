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Ведущий программы «Следствие вели...» прибыл в Тюмень для съемок передачи

4 апреля 2019, 10:56
Фото: УМВД по Тюменской области
Ведущий программы «Следствие вели...» приехал в Тюмень для съемок нового эпизода. Леонид Каневский привез с собой свою команду.
Сюжет
Тюмень

По данным регионального УМВД, в новой передаче расскажут о задержании преступника-маньяка, которое произошло в 1973 году. На данный момент собираются необходимые детали дела, идет опрос ветераном МВД для получения полной картины работы следствия и задержания злоумышленника.

Отмечается, что передача «Следствие вели...» работает на НТВ с 2006 года. Телепроект насчитывает 14 сезонов и 438 выпусков о преступлениях, зарегистрированных в СССР с 1917 до 1991 года. Журналисты снимают реконструкции уголовных преступлений, которые были раскрыты сотрудниками милиции.

Отдельные выпуски получили большую огласку в СМИ, например эпизод «ТАСС уполномочен заявить…. Современная версия» снятый в 2011 году.

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#Новости#Журналистика#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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