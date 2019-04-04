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В Тюмени появится единая станция по сливу жидких отходов за 150 млн рублей

4 апреля 2019, 10:17
Фото: ВКонтакте
В Тюмени в 2019 году появится единая станция по сливу жидких бытовых отходов. Общая стоимость проекта составляет 150 млн. рублей.
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Тюмень

Изначально работы планировалось завершить в 2020 году. В настоящий момент строители закончили монтировать колодцы приема сточных вод. В основном административном здании пункта приёма идет отделка. Для удобства частников территорию заасфальтируют. Сообщается, что на территории объекта одновременно смогут находиться до 10 машин.

После открытия новой станции старые точки слива ЖБО будут закрыты. Новый проект должен снизить неприятные запахи в Тюмени и повысить эффективность утилизации ЖБО.

Между тем горожане заявляют, что тарифы за откачку жидких отходов могут подорожать в 1,5-2 раза. «Казарово выкачать 10 кубов стоит 1300 рублей. До нового слива далеко ездить, минимум 2500 за откачку будет», - отметил один из пользователей тюменского паблика.

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#Новости#Отходы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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