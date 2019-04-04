В Тюмени появится единая станция по сливу жидких отходов за 150 млн рублей

Между тем горожане заявляют, что тарифы за откачку жидких отходов могут подорожать в 1,5-2 раза. «Казарово выкачать 10 кубов стоит 1300 рублей. До нового слива далеко ездить, минимум 2500 за откачку будет», - отметил один из пользователей тюменского паблика.