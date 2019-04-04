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В Тюмени не против ввести для охотников кандидатский минимум

4 апреля 2019, 13:00
Фото: "Наш город"
В тюменском Госохотуправлении считают, что нужно вернуться к прежней, советской системе, когда кандидаты в охотники отрабатывали год в лесу.
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Тюмень

По словам начальника Госохотуправления Тюменской области Василия Щепелина, за последние девять лет количество охотников в регионе выросло в 3 раза.

«Раньше было 20 тысяч, потом 22 тысячи, сейчас 67 тысяч охотников. В настоящее время охотничий билет получить достаточно просто, с чем я категорически не согласен. Механизм такой: подается заявка на электронный портал госуслуг. Через пять дней мы обязаны выдать охотничий билет», — объяснил Василий Щепелин.

По его словам, сегодня в Министерстве природных ресурсов работает комиссия, там изучаются прежний, советский опыт и нынешняя ситуация. Из ряда регионов звучат пожелания вернуться к советской системе.

Начальник тюменского Госохотуправления объяснил «Нашему городу», что раньше, во времена СССР, когда получаешь охотничий билет, назначался срок в один год для прохождения кандидатского минимума.

«Ты должен отрабатывать в лесу определенное количество часов. Нет времени - платишь деньги, делаешь взнос. Я считаю, что это правильно. Рубить веники, заготавливать сено, солонцы делать, прикормочные площадки. В лесу работы достаточно», — считает Василий Щепелин.

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#Новости#Охотничий билет#Тюменская область#Госохотуправление#Министерство природных ресурсов и экологии РФ#Добыча охотничьих ресурсов#Тюмень#Эксклюзив#Вадим Квасюк#Общество
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