В Тюмени не против ввести для охотников кандидатский минимум

«Раньше было 20 тысяч, потом 22 тысячи, сейчас 67 тысяч охотников. В настоящее время охотничий билет получить достаточно просто, с чем я категорически не согласен. Механизм такой: подается заявка на электронный портал госуслуг. Через пять дней мы обязаны выдать охотничий билет», — объяснил Василий Щепелин.