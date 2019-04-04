В Тюмени не против ввести для охотников кандидатский минимум

По словам начальника Госохотуправления Тюменской области Василия Щепелина, за последние девять лет количество охотников в регионе выросло в 3 раза.
«Раньше было 20 тысяч, потом 22 тысячи, сейчас 67 тысяч охотников. В настоящее время охотничий билет получить достаточно просто, с чем я категорически не согласен. Механизм такой: подается заявка на электронный портал госуслуг. Через пять дней мы обязаны выдать охотничий билет», — объяснил Василий Щепелин.
По его словам, сегодня в Министерстве природных ресурсов работает комиссия, там изучаются прежний, советский опыт и нынешняя ситуация. Из ряда регионов звучат пожелания вернуться к советской системе.
Начальник тюменского Госохотуправления объяснил «Нашему городу», что раньше, во времена СССР, когда получаешь охотничий билет, назначался срок в один год для прохождения кандидатского минимума.
«Ты должен отрабатывать в лесу определенное количество часов. Нет времени - платишь деньги, делаешь взнос. Я считаю, что это правильно. Рубить веники, заготавливать сено, солонцы делать, прикормочные площадки. В лесу работы достаточно», — считает Василий Щепелин.