В Тюмень завезут соли на 90 млн рублей

Согласно описанию закупки, заказчику требуется 18 тыс. тонн минерального концентрата марки «Галит» или его эквивалента для приготовления песчано-соляной смеси. Поставка должна осуществляться в мягких контейнерах типа биг-бэг по одной тонне.
В приложении к договору отмечено, что поставка соли направлена на содержание федеральных и муниципальных дорог в разных районах области, в том числе и в Тюмени. На областную столицу выделят 8 330 тонн соли.
Стоит отметить, что из-за запросов разъяснений заказчику пришлось поменять некоторые положения в закупке. Например в описании объекта закупки: дано разъяснение, что показатель «Слеживаемость» – показатель качества твердого противогололёдного материала, определяющий возможность его длительного хранения на складах без изменения механических свойств. Поэтому указание слов «не допускается» является его конкретным значением и участник может указать его при описании характеристик предлагаемого товара.
В другом случае пришлось изменить положение в части размера обеспечения заявки.
Заказчик объяснил одному из потенциальных участников аукциона, почему в требованиях указано, что содержание массовой доли хлористого натрия должно быть не менее 98,1%, а не такое, как допускает Федеральное дорожное агентство – не менее 93%.
«Названное письмо (Федерального дорожного агентства) не является нормативным правовым актом, обязательным для применения, а носит рекомендательный характер», - отметили в ТОДЭП.
Закупка была размещена 22 марта, а из-за разъяснений 4 апреля заказчику пришлось разместить измененные документы.