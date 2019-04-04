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В Тюмень завезут соли на 90 млн рублей

4 апреля 2019, 11:22
Фото: «Наш город»
Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие объявило электронный аукцион на поставку «концентрата минерального на содержание автомобильных дорог». Но пока вместо заявок ТОДЭП получает только запросы разъяснений. Начальная стоимость контракта - 90 млн рублей.
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Тюмень

Согласно описанию закупки, заказчику требуется 18 тыс. тонн минерального концентрата марки «Галит» или его эквивалента для приготовления песчано-соляной смеси. Поставка должна осуществляться в мягких контейнерах типа биг-бэг по одной тонне.

В приложении к договору отмечено, что поставка соли направлена на содержание федеральных и муниципальных дорог в разных районах области, в том числе и в Тюмени. На областную столицу выделят 8 330 тонн соли.

Стоит отметить, что из-за запросов разъяснений заказчику пришлось поменять некоторые положения в закупке. Например в описании объекта закупки: дано разъяснение, что показатель «Слеживаемость» – показатель качества твердого противогололёдного материала, определяющий возможность его длительного хранения на складах без изменения механических свойств. Поэтому указание слов «не допускается» является его конкретным значением и участник может указать его при описании характеристик предлагаемого товара.

В другом случае пришлось изменить положение в части размера обеспечения заявки.

Заказчик объяснил одному из потенциальных участников аукциона, почему в требованиях указано, что содержание массовой доли хлористого натрия должно быть не менее 98,1%, а не такое, как допускает Федеральное дорожное агентство – не менее 93%.

«Названное письмо (Федерального дорожного агентства) не является нормативным правовым актом, обязательным для применения, а носит рекомендательный характер», - отметили в ТОДЭП.

Закупка была размещена 22 марта, а из-за разъяснений 4 апреля заказчику пришлось разместить измененные документы.

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