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Тюменские власти «исключили» липы на Мельникайте из «Красной книги»

4 апреля 2019, 09:52
Фото: Официальная страница экодвижения "Зеленый хоровод"
Накануне тюменские экологи-защитники выступили с заявлением, что из-за строительства развязки в районе пересечения улиц Мельникайте и Дамбовской будут снесены 39 лип, внесенных в «Красную книгу» Тюменской области. Однако региональные власти отрицают, что это правда.
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Тюмень

Как сообщил департамент недропользования и экологии Тюменской области, эти деревья, произрастающие на ул. Промышленной, не являются краснокнижными.

«Под охрану в нашем регионе взяты только растения естественного происхождения. Эта норма закреплена постановлением Администрации Тюменской области, – отметил Павел Бузолин, представитель ведомства. – Деревья, растущие на улицах городов, в том числе и в Тюмени, высажены для озеленения и имеют искусственное происхождение (этот факт подтвержден специальным обследованием в районе развязки)».

Таким образом, считает департамент, липы на Промышленной не подпадают под действие 60 статьи Федерального закона «Об охране окружающей среды».

«Их вынужденный снос не нанесет вред природной популяции вида, – отметил Бузолин. – Вместо них согласно проектам будут высажены другие деревья».

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#Новости#Развязка#Экология#Тюмень#Анна Кушнир#Политика
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