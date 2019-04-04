Тюменские власти «исключили» липы на Мельникайте из «Красной книги»

«Под охрану в нашем регионе взяты только растения естественного происхождения. Эта норма закреплена постановлением Администрации Тюменской области, – отметил Павел Бузолин, представитель ведомства. – Деревья, растущие на улицах городов, в том числе и в Тюмени, высажены для озеленения и имеют искусственное происхождение (этот факт подтвержден специальным обследованием в районе развязки)».