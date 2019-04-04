Тюменские власти «исключили» липы на Мельникайте из «Красной книги»

Как сообщил департамент недропользования и экологии Тюменской области, эти деревья, произрастающие на ул. Промышленной, не являются краснокнижными.
«Под охрану в нашем регионе взяты только растения естественного происхождения. Эта норма закреплена постановлением Администрации Тюменской области, – отметил Павел Бузолин, представитель ведомства. – Деревья, растущие на улицах городов, в том числе и в Тюмени, высажены для озеленения и имеют искусственное происхождение (этот факт подтвержден специальным обследованием в районе развязки)».
Таким образом, считает департамент, липы на Промышленной не подпадают под действие 60 статьи Федерального закона «Об охране окружающей среды».
«Их вынужденный снос не нанесет вред природной популяции вида, – отметил Бузолин. – Вместо них согласно проектам будут высажены другие деревья».