Роскачество рекомендует покупать минтай. 15 из 15 образцов безопасны

Роскачество провело проверку минтая 14 российских производителей. Специалисты не обнаружили нарушений по безопасности продукции рыбных заводов.
Всего было проверено 15 марок, одна из них была под иностранным брендом. Специалисты исследовали безопасность рыбы для потребителя. В исследованных образцах не обнаружено токсичных элементов и не обнаружили в них гистамина и паразитов.
В трех упаковках продукции специалисты выявили несоответствие с маркировкой товара по содержанию белка. По показателям свежести вся исследованная продукция укладывается российские требования и нормы для рыбы.
Стоимость филе, отобранное для исследования составило от 230 до 705 рублей за килограмм. Эксперты отмечают качество продукции во всех ценовых сегментах.
Специалисты отмечают, что рыба должна быть в замороженном состоянии.