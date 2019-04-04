Каждый пятый житель России желает уехать в Европу и США. Рекорд с 2014 года

Аналитики отмечают, что данный показатель является рекордным с 2007 года. Авторы исследования утверждают, что больше всего хотят уехать из страны жители от 15 до 49 лет (44%). На втором месте возрастная группа от 30 до 45 лет (22%). Наименьшее число желающих покинуть Россию заявили люди от 46 до 60 лет (9%).