Каждый пятый житель России желает уехать в Европу и США. Рекорд с 2014 года

Аналитики отмечают, что данный показатель является рекордным с 2007 года. Авторы исследования утверждают, что больше всего хотят уехать из страны жители от 15 до 49 лет (44%). На втором месте возрастная группа от 30 до 45 лет (22%). Наименьшее число желающих покинуть Россию заявили люди от 46 до 60 лет (9%).
До 40% опрошенных хотели бы уехать в одну из стран Европы: в Германию - 15% респондентов, Испанию - 5%, Францию - 4%. В числе приоритетных направлений миграции - США (12%), Япония (5%) и Канада (5%).
В 2019 году «Левада-центр» опубликовал опрос жителей страны о желании эмигрировать в другие государства. Выяснилось, что об этом думают 17% респондентов. Около 40% желающих уехать – молодые специалисты от 18 до 24 лет.