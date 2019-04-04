nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Каждый пятый житель России желает уехать в Европу и США. Рекорд с 2014 года

4 апреля 2019, 10:36
Фото: pixabay.com
По данным опроса Gallup, каждый 5 россиянин хочет уехать из страны. С 2014 года их число выросло почти в 3 раза с 7% до 20%.

Аналитики отмечают, что данный показатель является рекордным с 2007 года. Авторы исследования утверждают, что больше всего хотят уехать из страны жители от 15 до 49 лет (44%). На втором месте возрастная группа от 30 до 45 лет (22%). Наименьшее число желающих покинуть Россию заявили люди от 46 до 60 лет (9%).

До 40% опрошенных хотели бы уехать в одну из стран Европы: в Германию - 15% респондентов, Испанию - 5%, Францию - 4%. В числе приоритетных направлений миграции - США (12%), Япония (5%) и Канада (5%).

В 2019 году «Левада-центр» опубликовал опрос жителей страны о желании эмигрировать в другие государства. Выяснилось, что об этом думают 17% респондентов. Около 40% желающих уехать – молодые специалисты от 18 до 24 лет.

Материалы по теме
До 30% молодых людей России хотели бы уехать из страны
#Новости#Эмиграция#Европа#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25