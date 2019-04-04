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До 34% россиян не ходят к врачам. Около 50% занимаются самолечением

4 апреля 2019, 12:31
Фото: pixabay.com
Все большее количество россиян отказываются посещать врачей. Для использования услуги ОМС им не хватает времени, уверенности и сомнения в качестве оказываемой помощи. Всего около 34% жителей страны не пользуются услугами врачей.

По данным Росстата, до 50% респондентов, которые заболели в 2018 году, прибегли к самолечению. Только 65% респондентов обращались за помощью к врачам во время болезни.

При этом каждый пятый опрашиваемый заявил, что не рассчитывает на эффективное лечение в больницах РФ, 15% россиян высказали мнение, что качественное лечение возможно только на платной основе. Около 5% не могут добраться до ближайшей больницы, а 23% не хватает времени.

Примерно 32% нуждающихся в помощи стоматолога обратились за медпомощью. Другим не хватало денег или времени. Доверие россиян к медикам составляет порядка 36%.

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