До 34% россиян не ходят к врачам. Около 50% занимаются самолечением

При этом каждый пятый опрашиваемый заявил, что не рассчитывает на эффективное лечение в больницах РФ, 15% россиян высказали мнение, что качественное лечение возможно только на платной основе. Около 5% не могут добраться до ближайшей больницы, а 23% не хватает времени.