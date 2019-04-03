В Югре малыш скончался после обращения в больницу

В ведомстве уточняют, что родители с ребенком обратились на прием в больницу, врачом было назначено медикаментозное лечение амбулаторно (без лечения в стационаре). Утром 2 апреля мальчик скончался дома.
С целью установления причин и всех обстоятельств произошедшего следственным путем Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч. 2 ст. 109 УК РФ).
Проводятся следственные действия. Для установления точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза, из больницы следователями СКР изъята и изучается вся медицинская документация на малолетнего.