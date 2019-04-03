nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Югре малыш скончался после обращения в больницу

3 апреля 2019, 08:03
Фото: Pixabay
Следственный комитет в Ханты-Мансийске изучает обстоятельства гибели ребенка 2016 года рождения. По информации пресс-службы ведомства, 1 апреля у малыша поднялась температура тела, а 2 апреля его уже не стало.
Сюжет
Югра

В ведомстве уточняют, что родители с ребенком обратились на прием в больницу, врачом было назначено медикаментозное лечение амбулаторно (без лечения в стационаре). Утром 2 апреля мальчик скончался дома.

С целью установления причин и всех обстоятельств произошедшего следственным путем Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Проводятся следственные действия. Для установления точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза, из больницы следователями СКР изъята и изучается вся медицинская документация на малолетнего.

Материалы по теме
Врачи проглядели болезнь младенца. Ребенок умерМать довела малыша до истощения, ребенок умер в реанимации
#Новости#Температура у ребенка#Ребенок#Югра#Больницы#Смерть#ХМАО - Югра#Павел Захаров#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25