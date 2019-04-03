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В Тюмени совет директоров «Запсибкомбанка» возглавил Дмитрий Горицкий

3 апреля 2019, 07:53
Фото: «Наш город»
Совет директоров «Запсибкомбанка» 3 апреля единогласно избрал Дмитрия Горицкого председателем совета. Ранее этот пост занимал Игорь Шаповалов.

На заседании совета директоров «Запсибкомбанка» 3 апреля рассмотрели два вопроса. По одному из них избирали председателя. За Дмитрия Горицкого проголосовали единогласно все семь членов. Также члены совета проголосовали и за прекращение полномочий Игоря Шаповалова, занимавшего ранее эту должность. 20 апреля ему должно исполниться 87 лет.

Ранее, 22 января, совет директоров прекратил полномочия президента банка Дмитрия Горицкого и назначил на эту должность представителя группы ВТБ Александра Сурина.

10 января 2019 года ВТБ приобрел 71,79% акций «Запсибкомбанка», выкупив пакеты у ряда акционеров, в том числе и у Горицкого — 9,62%.

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