В Тюмени совет директоров «Запсибкомбанка» возглавил Дмитрий Горицкий

На заседании совета директоров «Запсибкомбанка» 3 апреля рассмотрели два вопроса. По одному из них избирали председателя. За Дмитрия Горицкого проголосовали единогласно все семь членов. Также члены совета проголосовали и за прекращение полномочий Игоря Шаповалова, занимавшего ранее эту должность. 20 апреля ему должно исполниться 87 лет.