В Тобольске таксист с товарищами ограбил клиентов, уехавших на другом авто

Инцидент произошел вчера на автотрассе Тобольск-Вагай. Таксисту, подозреваемому в деле, позвонил мужчина и сделал заказ на перевозку четырех человек. Водитель приехал в назначенное время, но пассажиров не дождался. Он позвонил заказчику, который сообщил, что они уже уехали на более комфортабельной машине.