В Тобольске таксист с товарищами ограбил клиентов, уехавших на другом авто

Инцидент произошел вчера на автотрассе Тобольск-Вагай. Таксисту, подозреваемому в деле, позвонил мужчина и сделал заказ на перевозку четырех человек. Водитель приехал в назначенное время, но пассажиров не дождался. Он позвонил заказчику, который сообщил, что они уже уехали на более комфортабельной машине.
Тогда таксист, затаив злобу, решил им отомстить. Для этого он взял двух товарищей. Они догнали другое такси, на котором ехали потерпевшие, и заставили водителя остановить автомобиль. Разгорелся конфликт. Озлобленный таксист со своими товарищами начал избивать пострадавших, одному из них удалось убежать.
После двое фигурантов стали бить мужчину рукояткой ножа и требовать с него деньги и ценное имущество. Потерпевшие отдали сотовые телефоны и деньги. Общая сумма ущерба составила более 74 тыс. рублей.
Задержаны двое фигурантов 1999 и 1998 года рождения, предпринимаются меры к задержанию третьего подозреваемого. Похищенные телефоны полицейские вернут владельцам устройств.
Одному из фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, второй подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.