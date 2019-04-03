Тюменские экологи заявили об угрозе сноса 39 краснокнижных лип

Между тем департамент городского хозяйства городской администрации выдал порубочный билет на снос более 300 зеленых насаждений, среди которых березы, ели, клены, яблони, тополя и кусты. Вместо них на развязке должны высадить 233 желтые акации и 156 яблонь. Также в городской бюджет в виде компенсации «Управление автомобильных дорог» перечислит взнос в размере более 1,5 млн рублей.