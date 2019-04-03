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Тюменские экологи заявили об угрозе сноса 39 краснокнижных лип

3 апреля 2019, 11:39
Фото: https://pixabay.com/
Новая мостовая развязка, которую планируют построить на перекрестке улиц Дамбовская – Мельникайте, может стать причиной очередного громкого конфликта между тюменскими экологами-активистами и администрацией.
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Тюмень

Как утверждает Юлия Кондинкина, основатель экологического движения «Зеленый хоровод», под застройку может попасть прилегающая территория Промышленной улицы, на которой растут сердцелистные липы. Данный вид занесен в Красную книгу Тюменской области.

По мнению экозащитницы, от стройки могут пострадать 39 деревьев, 14 из которых возрастом более 100 лет. «Зеленый хоровод», по словам организатора, уже отправил соответствующие уведомления в департамент экологии, администрацию Тюмени и штаб общероссийского Народного фронта.

Между тем власти сообщают, что строительные работы на ул. Промышленной пока не ведутся – проходит процесс изъятия земель под реконструкцию ул. Мельникайте и строительство мостового перехода через Туру.

«После завершения всех процедур по изъятию земельных участков и получения разрешения на строительство будет рассматриваться вопрос о переносе зеленых насаждений в другие места, или их сносе с учетом состояния деревьев (больные или мертвые деревья)», – отметили в главном управлении строительства Тюменской области

Между тем департамент городского хозяйства городской администрации выдал порубочный билет на снос более 300 зеленых насаждений, среди которых березы, ели, клены, яблони, тополя и кусты. Вместо них на развязке должны высадить 233 желтые акации и 156 яблонь. Также в городской бюджет в виде компенсации «Управление автомобильных дорог» перечислит взнос в размере более 1,5 млн рублей.

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#Новости#Деревья#Экология#Тюмень#Анна Кушнир#Общество
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