Тюменские экологи заявили об угрозе сноса 39 краснокнижных лип

Как утверждает Юлия Кондинкина, основатель экологического движения «Зеленый хоровод», под застройку может попасть прилегающая территория Промышленной улицы, на которой растут сердцелистные липы. Данный вид занесен в Красную книгу Тюменской области.
По мнению экозащитницы, от стройки могут пострадать 39 деревьев, 14 из которых возрастом более 100 лет. «Зеленый хоровод», по словам организатора, уже отправил соответствующие уведомления в департамент экологии, администрацию Тюмени и штаб общероссийского Народного фронта.
Между тем власти сообщают, что строительные работы на ул. Промышленной пока не ведутся – проходит процесс изъятия земель под реконструкцию ул. Мельникайте и строительство мостового перехода через Туру.
«После завершения всех процедур по изъятию земельных участков и получения разрешения на строительство будет рассматриваться вопрос о переносе зеленых насаждений в другие места, или их сносе с учетом состояния деревьев (больные или мертвые деревья)», – отметили в главном управлении строительства Тюменской области
Между тем департамент городского хозяйства городской администрации выдал порубочный билет на снос более 300 зеленых насаждений, среди которых березы, ели, клены, яблони, тополя и кусты. Вместо них на развязке должны высадить 233 желтые акации и 156 яблонь. Также в городской бюджет в виде компенсации «Управление автомобильных дорог» перечислит взнос в размере более 1,5 млн рублей.