Тюменская корова производит 580 кг молока в месяц. Растет производство яиц

Самые большие темпы роста показывают молочные производства и птицефабрики. В регионе произведено почти 80 тыс. тонн молока и 254 млн штук яиц. Специалисты заявляют, что рост удоев молока связан с улучшением производительности основного поголовья стада. За месяц одна корова может производить в среднем до 583 килограммов продукта.
Между тем в правительстве региона отмечают, что бизнесмены постепенно увеличивают объем инвестиций в предприятия сельскохозяйственной отрасли. При этом основным направлением для вложений являются предприятия конечной переработки сырья для поставок напрямую в магазины и гипермаркеты Тюменской области.