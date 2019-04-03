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Тюменская корова производит 580 кг молока в месяц. Растет производство яиц

3 апреля 2019, 11:39
Фото: pixabay.com
В Тюменской области отмечается рост производительности предприятий АПК в начале 2019 года. За январь и февраль текущего года увеличилось производство молока на 6%, яиц на 7% и мяса на 2%.

Самые большие темпы роста показывают молочные производства и птицефабрики. В регионе произведено почти 80 тыс. тонн молока и 254 млн штук яиц. Специалисты заявляют, что рост удоев молока связан с улучшением производительности основного поголовья стада. За месяц одна корова может производить в среднем до 583 килограммов продукта.

Между тем в правительстве региона отмечают, что бизнесмены постепенно увеличивают объем инвестиций в предприятия сельскохозяйственной отрасли. При этом основным направлением для вложений являются предприятия конечной переработки сырья для поставок напрямую в магазины и гипермаркеты Тюменской области.

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#Новости#Производство#Тюменская область#АПК#Александр Мязин#Экономика
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