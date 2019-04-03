Тюменская корова производит 580 кг молока в месяц. Растет производство яиц

Между тем в правительстве региона отмечают, что бизнесмены постепенно увеличивают объем инвестиций в предприятия сельскохозяйственной отрасли. При этом основным направлением для вложений являются предприятия конечной переработки сырья для поставок напрямую в магазины и гипермаркеты Тюменской области.