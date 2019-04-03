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Сбежавшие лошади ходили по центру Тюмени, ели елки и шли на зеленый свет

3 апреля 2019, 11:57
Фото: ВКонтакте
В Тюмени очевидцы сообщили о сбежавших лошадях, которые мешали движению в центре города. Однако горожане отметили, что животные переходили улицы областной столицы на зелёный свет.
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Тюмень

Сбежавшие лошади гуляли по областной столице. Они объели елки на улице Фабричной и носились по дорогам, мешая движению автотранспорта. Очевидцы сообщили об инциденте в социальных сетях.

Лошади были без седла и узды и, по всей видимости, голодные. По данным УМВД по городу Тюмени, на данный момент их поймали хозяева совместно с врачами ветеринарной больницы. Животные вернулись домой на улицу Госпаровскую.

Отмечается, что лошади самовольно покинули двор, но их быстро обнаружили – каждая их них была чипирована.

В марте 2019 года был отмечен похожий случай на улице Дружбы. Лошадь убежала от хозяев гулять. Найти пропавшее животное помогли сотрудники полиции города.

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#Новости#Лошади#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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