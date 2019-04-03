Кремль попросил Росстат пояснить данные о нехватке денег на обувь у россиян

Данные содержатся в результатах наблюдения жизни жителей РФ за 2018 год. При этом россияне указывают на трудности в покупке других необходимых товаров и услуг необходимых для жизни. До 79% семей страны отмечают, что испытывают финансовые трудности. Около 10% респондентов не могут купить мясо у 21% нет возможности покупать фрукты. Лекарства не могут позволить себе каждый десятый житель РФ. Жо 50% не могут провести отпуск вне дома.