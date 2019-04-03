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Кремль попросил Росстат пояснить данные о нехватке денег на обувь у россиян

3 апреля 2019, 11:06
Фото: pixabay.com
Кремль потребовал у Росстата объяснить информацию о нехватке денег у жителей России на обувь. По данным статистики, 35% семей не могут купить две пары обуви на человека.

По словам Дмитрия Пескова, он затрудняется комментировать данные Росстата. Пресс-секретарь попросил разъяснить статистические данные.

Данные содержатся в результатах наблюдения жизни жителей РФ за 2018 год. При этом россияне указывают на трудности в покупке других необходимых товаров и услуг необходимых для жизни. До 79% семей страны отмечают, что испытывают финансовые трудности. Около 10% респондентов не могут купить мясо у 21% нет возможности покупать фрукты. Лекарства не могут позволить себе каждый десятый житель РФ. Жо 50% не могут провести отпуск вне дома.

Средний размер дохода для того, чтобы свести концы с концами – 58 тыс. рублей в месяц на одну семью.

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#Новости#Семья#Росстат#Кремль#Александр Мязин#Экономика
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