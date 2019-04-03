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Хотела установить пластиковые окна: тюменка лишилась 30 тыс. рублей

3 апреля 2019, 07:30
Фото: pixabay.com
В Тюмени задержали 26-летнего подозреваемого в мошенничестве. Преступление было совершено около года назад. Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.
Сюжет
Тюмень

По словам потерпевшей, она в середине прошлого года наткнулась на частное объявление об установке пластиковых окон. Тюменка позвонила по указанному номеру и договорилась о визите замерщика.

После того, как молодой человек сделал необходимые замеры, он заявил потерпевшей, что оплатив сумму за услуги сразу, она получит хорошую скидку. Женщина согласилась, после чего был составлен договор в письменном виде, затем тюменка передала мошеннику деньги в размере 30 тыс. рублей.

Вскоре представитель компании, как замерщик сам себя назвал, перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию.

Злоумышленника удалось задержать только 2 апреля 2019 года, им оказался 26-летний молодой человек. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#Новости#Тюменская область#Мошенничество#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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