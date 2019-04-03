Хотела установить пластиковые окна: тюменка лишилась 30 тыс. рублей

После того, как молодой человек сделал необходимые замеры, он заявил потерпевшей, что оплатив сумму за услуги сразу, она получит хорошую скидку. Женщина согласилась, после чего был составлен договор в письменном виде, затем тюменка передала мошеннику деньги в размере 30 тыс. рублей.