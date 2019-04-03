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Газпром опасается чрезвычайной ситуации из-за закона о «суверенном Рунете»

3 апреля 2019, 13:02
Фото: pixabay.com
Система работы «закона о суверенном Рунете» может привести к чрезвычайным ситуациям в работе Газпрома. Технологические сети компании предлагают вывести из-под влияния нового закона.

Топ-менеджеры госпорпорации получили справку, в которой утверждается, что новые возможности Роскомнадзора могут нанести серьезный экономический и экологический вред топливно-энергетическом сектору России. По данным «Коммерсанта», причина кроется в принципе изолированности сети корпорации и возможных сбоях в работе сложной системы передачи данных для корректной работы компании.

Между тем, подобную озабоченной выразило РЖД, однако в компании эти данные не комментируют.

Специалисты отмечают, что на сегодняшний день крупнейшие госкорпорации используют Интернет для мониторинга и управления основными процессами на производстве. Нарушение маршрутизации может привести к технологическим сбоям , что скажется на безопасности сотрудников и госкорпорации.

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#Новости#Роскомнадзор#Газпром#Александр Мязин#Происшествия
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