Газпром опасается чрезвычайной ситуации из-за закона о «суверенном Рунете»

Специалисты отмечают, что на сегодняшний день крупнейшие госкорпорации используют Интернет для мониторинга и управления основными процессами на производстве. Нарушение маршрутизации может привести к технологическим сбоям , что скажется на безопасности сотрудников и госкорпорации.