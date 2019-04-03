Газпром опасается чрезвычайной ситуации из-за закона о «суверенном Рунете»

Топ-менеджеры госпорпорации получили справку, в которой утверждается, что новые возможности Роскомнадзора могут нанести серьезный экономический и экологический вред топливно-энергетическом сектору России. По данным «Коммерсанта», причина кроется в принципе изолированности сети корпорации и возможных сбоях в работе сложной системы передачи данных для корректной работы компании.
Между тем, подобную озабоченной выразило РЖД, однако в компании эти данные не комментируют.
Специалисты отмечают, что на сегодняшний день крупнейшие госкорпорации используют Интернет для мониторинга и управления основными процессами на производстве. Нарушение маршрутизации может привести к технологическим сбоям , что скажется на безопасности сотрудников и госкорпорации.