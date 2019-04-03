Через пять лет россияне будут тратить онлайн вдвое больше денег

Стоит отметить, что российское правительство в рамках курса на «цифровизацию экономики» ставит перед собой еще более масштабные цели — довести к 2025 году интернет-покупки до 20% в общем объеме торговли. То есть - чтобы каждый пятый рубль тратился на покупки онлайн. Однако этим планам могут помешать попытки крупных российских интернет-магазинов ограничить покупки россиян за рубежом. Уже сегодня они пытаются добиться введения НДС на такие заказы или обнуления беспошлинного ввоза товаров почтой (сейчас он составляет 500 евро).