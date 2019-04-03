Через пять лет россияне будут тратить онлайн вдвое больше денег

Уже к 2024 году российский рынок интернет-торговли вырастет в 2,37 раза — до 2,78 триллионов рублей, подсчитали эксперты Института экономической политики имени Егора Гайдара. По их расчетам, на покупки онлайн россияне будут тратить каждый 12-ый рубль (сейчас — только каждый 25-ый).
Большая часть этих денег — покупки в отечественных интернет-магазинах. На покупки за рубежом (т. н. трансграничную торговлю) приходится лишь 316 млрд рублей из 1,17 трлн рублей, потраченных гражданами в онлайн-магазинах в прошлом году. Особняком здесь стоит китайский гигант AliExpress – по расчетам экспертов Института Гайдара, на этих площадках россияне оставили в прошлом году 186 млрд рублей, пишет Lenta.ru. Причина их популярности — возможность работать с заказами ценой до 600 рублей (средняя стоимость посылки составила 564 рубля).
Стоит отметить, что российское правительство в рамках курса на «цифровизацию экономики» ставит перед собой еще более масштабные цели — довести к 2025 году интернет-покупки до 20% в общем объеме торговли. То есть - чтобы каждый пятый рубль тратился на покупки онлайн. Однако этим планам могут помешать попытки крупных российских интернет-магазинов ограничить покупки россиян за рубежом. Уже сегодня они пытаются добиться введения НДС на такие заказы или обнуления беспошлинного ввоза товаров почтой (сейчас он составляет 500 евро).
В то же время попытки разобраться руками государства с иностранными конкурентами могут выйти боком всему рынку. Массовый отказ от покупок в зарубежных интернет-магазинах приведет только к его падению, сворачиванию проектов развития электронной коммерции и убыткам почтовых операторов. При таком раскладе можно только попрощаться и с цифровой экономикой, и с радужными прогнозами роста.