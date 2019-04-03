Белоруссия получит от России $600 млн. Займ одобрил Путин

Ранее экономисты сообщали, что в 2019 году для Белоруссии будет выделено 1 млрд. долларов. Общие выплаты долговых обязательств должны составить 3,7 млрд. По словам первого вице-премьера Белоруссии, «для нас идеальная конструкция — погашение 50%, рефинансирование — 50%». На данный момент страна не намерена постоянно увеличивать государственный долг. Общий долг Белоруссии перед Россией составляет порядка $6 млрд. Республика должна другим инвестором около $14 млрд.