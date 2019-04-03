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Белоруссия получит от России $600 млн. Займ одобрил Путин

3 апреля 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что в ближайшее время Россия выделит кредит Белоруссии в размере до 600 млн. долларов.

Отмечается, что решение принято президентом РФ Владимиром Путиным. Денежные средства пойдут на рефинансирование ранее выданных кредитов республике и погашении части долга перед Россией. В настоящее время проводятся все необходимые процедуры.

Ранее экономисты сообщали, что в 2019 году для Белоруссии будет выделено 1 млрд. долларов. Общие выплаты долговых обязательств должны составить 3,7 млрд. По словам первого вице-премьера Белоруссии, «для нас идеальная конструкция — погашение 50%, рефинансирование — 50%». На данный момент страна не намерена постоянно увеличивать государственный долг. Общий долг Белоруссии перед Россией составляет порядка $6 млрд. Республика должна другим инвестором около $14 млрд.

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#Новости#Займы и кредиты#Долги#Александр Мязин#Политика
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