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Жительница Северодвинска сбежала от долгов в Тюмень, ее все равно нашли

2 апреля 2019, 05:00
Фото: pixabay.com
Девушка из Архангельской области, задолжавшая 450 тысяч рублей за кредит и транспортный налог, пыталась скрыться в Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Приехав в областную столицу она начала искать работу. При этом точный адрес ее места пребывания она не сказала даже матери. Тем не менее УФССП России по Архангельской области все равно вынудило ее погасить долги.

В этом приставам помог потенциальный работодатель должницы в Тюмени. Он через Банк данных исполнительных производств на сайте ФССП России установил, что в отношении девушки имеются исполнительные производства.

Чтобы не лишиться возможности получить работу, девушка решила полностью рассчитаться с долгами. Деньги были перечислены взыскателям.

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#Новости#Тюменская область#Должники#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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