Зампредседателя Тюменской облдумы не поддержал ужесточение проверки доходов

На заседании комитета по государственному строительству и самоуправлению обсуждался вопрос о поправках в закон о работе по контролю за достоверностью сведений о доходах. Владимир Пискайкин отказался его поддерживать. В частности обсуждался вопрос об ограничении права голоса, если в отношении депутата проводится проверка.
Комиссия получает право для подтверждения данных опрашивать близких и знакомых депутатов.
Владимир Пискайкин пояснил, что на данный момент депутаты добровольно предоставляют необходимые сведенья. Представитель прокуратуры региона отметил, что данная практика недопустима.
В результате голосования законопроект был принят.