Зампредседателя Тюменской облдумы не поддержал ужесточение проверки доходов

На заседании комитета по государственному строительству и самоуправлению обсуждался вопрос о поправках в закон о работе по контролю за достоверностью сведений о доходах. Владимир Пискайкин отказался его поддерживать. В частности обсуждался вопрос об ограничении права голоса, если в отношении депутата проводится проверка.