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Зампредседателя Тюменской облдумы не поддержал ужесточение проверки доходов

2 апреля 2019, 10:35
Фото: pixabay.com
Депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин не поддержал инициативу увеличения полномочий комитета в части проверки данных о доходах. Он отказался предоставлять информацию о своем имуществе.

На заседании комитета по государственному строительству и самоуправлению обсуждался вопрос о поправках в закон о работе по контролю за достоверностью сведений о доходах. Владимир Пискайкин отказался его поддерживать. В частности обсуждался вопрос об ограничении права голоса, если в отношении депутата проводится проверка.

Комиссия получает право для подтверждения данных опрашивать близких и знакомых депутатов.

Владимир Пискайкин пояснил, что на данный момент депутаты добровольно предоставляют необходимые сведенья. Представитель прокуратуры региона отметил, что данная практика недопустима.

В результате голосования законопроект был принят.

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#Новости#Декларация о доходах#Тюменская область#Доходы#Александр Мязин#Политика
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