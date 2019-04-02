В Тюмени суд отправил в тюрьму второго участника банды Хижнякова

В 2015 году, по версии следствия, Хижняков создал вторую свою ОПГ, куда также вошел фигурант по данному делу.
Участники группировки с помощью специального устройства отключали сигнализацию, взламывали замки зажигания и уезжали на похищенных авто с места происшествия.
Ныне осужденный по данному делу преступник принял участие в хищении 11 машин общей стоимостью более 9,5 млн. рублей. Среди них – Toyota Camry, Honda CR-V, Toyota Corolla, Toyota RAV4.
Еще в трех случаях завладеть автомобилями не удалось: сработала автосигнализация, сломалась отмычка и т.д.
Полицейские пресекли деятельность ОПГ в январе 2018-го. Самого фигуранта задержали в феврале прошлого года. Он признал вину.
Ранее суд приговорил к 5 годам и 6 месяцев тюрьмы строго режима еще одного участника банды, Юрия Комара. Сам Хижняков находится в розыске.