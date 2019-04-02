В Тюмени суд отправил в тюрьму второго участника банды Хижнякова

В Тюмени суд вынес приговор по уголовному делу второго участника ОПГ, созданной бывшим главным тренером сборной России по карате Георгием Хижняковым. Как сообщили «Нашему городу» в областной прокуратуре, участнику банды дали 4 года и 6 месяцев тюрьмы строгого режима за кражи и покушения на кражу.

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