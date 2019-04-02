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В Тюмени суд отправил в тюрьму второго участника банды Хижнякова

2 апреля 2019, 07:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Тюмени суд вынес приговор по уголовному делу второго участника ОПГ, созданной бывшим главным тренером сборной России по карате Георгием Хижняковым. Как сообщили «Нашему городу» в областной прокуратуре, участнику банды дали 4 года и 6 месяцев тюрьмы строгого режима за кражи и покушения на кражу.
Сюжет
Тюмень

В 2015 году, по версии следствия, Хижняков создал вторую свою ОПГ, куда также вошел фигурант по данному делу.

Участники группировки с помощью специального устройства отключали сигнализацию, взламывали замки зажигания и уезжали на похищенных авто с места происшествия.

Ныне осужденный по данному делу преступник принял участие в хищении 11 машин общей стоимостью более 9,5 млн. рублей. Среди них – Toyota Camry, Honda CR-V, Toyota Corolla, Toyota RAV4.

Еще в трех случаях завладеть автомобилями не удалось: сработала автосигнализация, сломалась отмычка и т.д.

Полицейские пресекли деятельность ОПГ в январе 2018-го. Самого фигуранта задержали в феврале прошлого года. Он признал вину.

Ранее суд приговорил к 5 годам и 6 месяцев тюрьмы строго режима еще одного участника банды, Юрия Комара. Сам Хижняков находится в розыске.

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