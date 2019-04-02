В России 25 млн человек живут без центральной канализации

Известно, что наибольшая доля жилых домов без отведения стоков находится в селах и небольших городах – 66%. Данные Росстата подготовлены за 2018 год. Было опрошено 60 тыс. домохозяйств страны. Подобное исследование 2 года назад выявило, что 16% жителей РФ не имеют доступа к к центральной канализации и 7% живут без неё.