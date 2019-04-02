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В России 25 млн человек живут без центральной канализации

2 апреля 2019, 14:03
Фото: pixabay.com
По данным Росстата, каждый пятый россиянин не имеет доступ к центральной канализации. У каждого двадцатого жителя РФ канализация отсутствует.

Около 17% жителей страны используют выгребные ямы и систему труб для отвода сточных вод. У 5% россиян канализация отсутствует. Лучше ситуация в многоквартирных домах. Около 9% их жителей не имеют центральной канализации. По оценкам экспертов ограничение затрагивает 25 млн человек. При этом в России отмечается увеличение числа ветхих коммуникаций и износа системы водоснабжения.

Известно, что наибольшая доля жилых домов без отведения стоков находится в селах и небольших городах – 66%. Данные Росстата подготовлены за 2018 год. Было опрошено 60 тыс. домохозяйств страны. Подобное исследование 2 года назад выявило, что 16% жителей РФ не имеют доступа к к центральной канализации и 7% живут без неё.

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