Utair перевезла 9 млн пассажиров в 2018 году и получила убыток 4,4 млрд руб

Отмечается, что за 2018 год компания совершила 78 тыс. рейсов, что обеспечило попадание в топ-3 авиакомпаний по этому показателя в РФ. Руководство перевозчика объясняет убытки ростом цен на топливо, дефицитом пилотов в России и долговой нагрузкой. Между тем менеджеры Utair заявляют о стабильности авиаперевозчика. Компания смогла сохранить цены на основные направления перелетов и заработала на дополнительных услугах.