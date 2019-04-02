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Utair перевезла 9 млн пассажиров в 2018 году и получила убыток 4,4 млрд руб

2 апреля 2019, 13:18
Фото: pixabay.com
Авиакомпания Utair отчиталась о результатах финансовой деятельности за 2018 год. Убыток составил 4,4 млрд. рублей, несмотря на рост выручки на 6% и количества пассажиров на 8%.

Отмечается, что за 2018 год компания совершила 78 тыс. рейсов, что обеспечило попадание в топ-3 авиакомпаний по этому показателя в РФ. Руководство перевозчика объясняет убытки ростом цен на топливо, дефицитом пилотов в России и долговой нагрузкой. Между тем менеджеры Utair заявляют о стабильности авиаперевозчика. Компания смогла сохранить цены на основные направления перелетов и заработала на дополнительных услугах.

За 2018 год Utair перевез почти 9 млн. пассажиров, в 2019 году планируется увеличить этот показатель на 1 млн. Выручка организации составила 58,5 млрд рублей.

Между тем ряд экспертов заявил, что в январе и феврале 2019 года корпорация снизила число авиарейсов сокращая издержки на менее рентабельных направлениях.

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