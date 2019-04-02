Полмиллиарда – цена ошибок в бюджетной сфере Тюменской области

При этом большая часть нарушений пришлась на использование средств федерального бюджета – почти 382,5 млн рублей, на использование средств Федерации в виде межбюджетных трансферов – 63,7 млн рублей.
Согласно опубликованной в документе информации, самая большая сумма пришлась на «другие нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере». Сумма составила 307 млн 76 тыс. рублей. Чуть «поменьше» – на ошибки в составлении бюджетной отчетности. Это почти 109 млн 133 тыс. рублей.
Еще в 39 млн 166 тыс. рублей обошлись нарушения порядка предоставления межбюджетных трансфертов. На использование финансирования с нарушением бюджетного законодательства пришлось 33 млн 609 тыс. рублей, из которых 1 млн 185 тыс. рублей – нецелевое использование средств.
Также было выявлено и неэффективное использование бюджета в размере 3 млн 863 тыс. рублей. Расхождение фактического наличия денежных сумм и материальных ценностей с бухгалтерскими отчетами составило 1 млн 918 тыс. рублей.
В общей сложности региональное казначейство проверило порядка 19,6 млрд рублей, из них из федерального бюджета – 16,3 млрд рублей. Ведомство провело 72 контрольных мероприятия, из них только 16 – внеплановых.
По результатам проверки составлен 31 протокол об административных правонарушениях. Среди них – 14 по статье «нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок». Еще 10 протоколов составлено за нецелевое использование бюджетных средств, 7 – за нарушение представления бюджетной отчетности.
В силу вступили 17 постановлений об административных наказаниях, сумма штрафов составила всего 173 тысячи рублей. Как отмечено в отчете казначейства, в результате было устранено нарушений на сумму 37 млн 239 тыс. рублей.