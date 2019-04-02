Полмиллиарда – цена ошибок в бюджетной сфере Тюменской области

По результатам проверки составлен 31 протокол об административных правонарушениях. Среди них – 14 по статье «нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок». Еще 10 протоколов составлено за нецелевое использование бюджетных средств, 7 – за нарушение представления бюджетной отчетности.