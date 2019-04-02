От чего защищали честь и достоинство истцы в тюменском арбитраже?

11 февраля ведомство обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с требованием признать недействительной информацию в видеоролике под названием «Посевная в феврале». Такое обращение было к ответчику агрокомплексу «Манайский». Кроме этого, Россельхознадзор хотел, чтобы это видео агрокомплекс удалил и опубликовал другой видеоролик с извинениями и опровержениями.