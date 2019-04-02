От чего защищали честь и достоинство истцы в тюменском арбитраже?

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Югры и Ямала vs. агрокомплекс «Манайский». 2019 год.
11 февраля ведомство обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с требованием признать недействительной информацию в видеоролике под названием «Посевная в феврале». Такое обращение было к ответчику агрокомплексу «Манайский». Кроме этого, Россельхознадзор хотел, чтобы это видео агрокомплекс удалил и опубликовал другой видеоролик с извинениями и опровержениями.
Сам ролик был опубликован 1 февраля. Учредитель агрокомплекса в этом видео рассказал, что до 10 февраля Управление Россельхознадзора потребовало очистить болото, пахотное поле и лес от сорняков и кустарников.
Руководитель областного ведомства Сергей Палевич заявлял, что вся история является фейком. Он добавлял тогда, что готовилось обращение в суд за клевету.
Первоначально заявление оставили без движения, потому что не была оплачена госпошлина. Дело приняли к производству 25 февраля.
Однако 26 марта истец обратился с просьбой прекратить производство по делу и отказывался от искового заявления. Спустя три дня суд принял ходатайство.
«МИРРА» vs. Детки (заинтересованное лицо «Созвездие»). 2018 год.
Истец обратился в суд 11 января. Он требовал признать информацию на тюменском форуме «Детки!» не соответствующей действительности, порочащей деловую репутацию. Владельцем же сайта являлось ООО «Созвездие», заявленное в суде как заинтересованное лицо.
Суд проанализировал комментарии, на которые обозлился истец, но ничего преступного там не нашел.
Арбитраж пришел к выводу, что в сообщениях не было информации, порочащей деловую репутацию заявителя, так как комментарии посетителей форума носили оценочные суждения.
В конечном счете, 12 апреля суд отказался удовлетворять требования истца.
Аналогично поступил 19 июля и Восьмой арбитражный апелляционный суд.
«Запсибстрой» и Ольга Воронина vs. «Народный контроль» и «Региональное рейтинговое агентство». 2017 год.
Истцы («Запсибстрой» и Ольга Воронина, она же «Саша Франц») обратились в суд 14 декабря. Они требовали признать недействительными два материала, опубликованные и прокомментированные вторым ответчиком в интернет-издании «ТюменьPRO», удалить их, опубликовать опровержения и взыскать с ответчиков более 100 тыс. расходов.
Истец привлекал специалиста-лингвиста, который проанализировал тексты на содержание негативной информации о Ворониной и «Запсибстрой». Эксперт анализировал, является ли информация утверждениями о фактах, которые можно проверить на соответствие действительности.
Пришли к выводу, что так оно и есть.
В свою очередь, ответчик привлек собственного специалиста. Он указал, что фрагментах приводятся утверждения об очевидных фактах, которые не оспариваются, в них присутствует элемент субъективного оценочного суждения, категорические утверждения в них отсутствуют. Зато есть размышления, допустимые обороты, которые не умаляют чью-либо честь и достоинство.
Также этот специалист поставил под сомнения заключения лингвиста от истцов. Он предположил, что его выводы страдают необъективностью, но имеют тенденцию удовлетворить запросы истца.
Суд предлагал сторонам назначить собственную экспертизу, но такого прошения не поступило.
В итоге Арбитражный суд Тюменской области 2 апреля 2018 года встал на сторону ответчиков. Суд не нашел в материалах сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истца, так как сообщенные сведения нашли свое подтверждение материалами дела, а в других фрагментах содержатся оценочные суждения и мнения.
Суд указал, что в материалах дела отсутствовали доказательства, которые бы свидетельствовали о том, что распространение указанных истцом сведений повлияло на деловую репутацию истца или повлекло какие-либо неблагоприятные для него последствия.
Кроме этого, по одному из журналистских материалов истек исковой срок давности.
Истцы пытались оспорить это решение, подавали апелляцию и кассационную жалобу. Но безрезультатно.