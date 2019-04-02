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НОВАТЭК Михельсона заключил контракты в рамках завода «Арктик СПГ-2»

2 апреля 2019, 12:58
Фото: pixabay.com
Производитель газа НОВАТЭК заключил первые соглашения в рамках нового завода «Арктик СПГ-2» на 15 лет. Предприятие заработает в 2022-2023 году.
Сюжет
Ямал

Соглашение подписано на конференции в Шанхае. По условиям поставки рассчитаны на 15 лет. Каждый год покупатели будут получить 1 млн. тонн СПГ. Газ будет поставляться в Азиатские страны и Испанию. Отмечается, что в этой части Европы не реализуется российский газ из-за отсутствия трубопроводов.

«Арктик СПГ-2» - завод по производству сжиженного газа на Ямале. Его запасы оцениваются в 1,1 млрд кубических метров. Общая мощность всех технологических линий составит 20 млн. тонн в год. Инвестиции в завод составит 20 млрд. долларов. В проект вложилась французская компания Total.

Первый Завод по производству СПГ имеет мощность 16,5 млн тонн в год. На полную мощность он был запущен в конце прошлого года.

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#Новости#Экономика#Газ#Ямала СПГ#Ямал#Александр Мязин
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