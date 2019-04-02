НОВАТЭК Михельсона заключил контракты в рамках завода «Арктик СПГ-2»

Соглашение подписано на конференции в Шанхае. По условиям поставки рассчитаны на 15 лет. Каждый год покупатели будут получить 1 млн. тонн СПГ. Газ будет поставляться в Азиатские страны и Испанию. Отмечается, что в этой части Европы не реализуется российский газ из-за отсутствия трубопроводов.
«Арктик СПГ-2» - завод по производству сжиженного газа на Ямале. Его запасы оцениваются в 1,1 млрд кубических метров. Общая мощность всех технологических линий составит 20 млн. тонн в год. Инвестиции в завод составит 20 млрд. долларов. В проект вложилась французская компания Total.
Первый Завод по производству СПГ имеет мощность 16,5 млн тонн в год. На полную мощность он был запущен в конце прошлого года.