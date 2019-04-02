НОВАТЭК Михельсона заключил контракты в рамках завода «Арктик СПГ-2»

Соглашение подписано на конференции в Шанхае. По условиям поставки рассчитаны на 15 лет. Каждый год покупатели будут получить 1 млн. тонн СПГ. Газ будет поставляться в Азиатские страны и Испанию. Отмечается, что в этой части Европы не реализуется российский газ из-за отсутствия трубопроводов.