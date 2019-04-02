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На Пайяху доставили очередную партию грузов

2 апреля 2019, 04:47
Фото: компаний ННК
На полуостров Таймыр продолжается доставка грузов в рамках реализации проекта по разработке и обустройству группы Пайяхских месторождений и строительства морского терминала «Порт бухта Север».

Очередную партию груза объемом более 7 тыс. тонн доставил на полуостров теплоход «Тикси», в этом ему помог атомный ледокол «Таймыр». В общей сложности корабли добирались 11 суток из Архангельска.

Теплоход «Тикси» доставил пиломатериалы, цемент и другой груз, необходимый для сооружения инфраструктурных и промышленных объектов. В ближайшее время на Пайяху прибудет очередная партия груза.

В нее войдут: спецтехника, вагон-дома, энергетическое оборудование и трубная продукция.

В Группе компаний ННК напомнили, что данный проект имеет стратегическое значение для нефтегазовой отрасли России. Его реализация позволит нарастить грузопоток Северного морского пути.

#Новости#Газ#Месторождения#Нефтедобыча#Наиль Каримов#Общество
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