На Пайяху доставили очередную партию грузов

Очередную партию груза объемом более 7 тыс. тонн доставил на полуостров теплоход «Тикси», в этом ему помог атомный ледокол «Таймыр». В общей сложности корабли добирались 11 суток из Архангельска.
Теплоход «Тикси» доставил пиломатериалы, цемент и другой груз, необходимый для сооружения инфраструктурных и промышленных объектов. В ближайшее время на Пайяху прибудет очередная партия груза.
В нее войдут: спецтехника, вагон-дома, энергетическое оборудование и трубная продукция.
В Группе компаний ННК напомнили, что данный проект имеет стратегическое значение для нефтегазовой отрасли России. Его реализация позволит нарастить грузопоток Северного морского пути.