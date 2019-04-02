ФАС проведет массовые проверки в десятках оборонных предприятий

По данным антимонопольной службы, подобные действия затягивают возможные договоренности между покупателями и поставщиками, что негативно скажется на договорной компании 2019 года. Более того 748 организаций несвоевременно предоставили финансовые отчеты при исполнении гособоронзаказ.
По словам руководителя ФАС РФ, это может навредить реализации договоров. Дисциплина требуется от всех участников ГСО в рамках реализации оборонных программ.
В Конце марта 2019 года на нескольких предприятиях исполняющих контракты по гособоронзаказу прошли обыски. Основные мероприятия провели сотрудники ФСБ и МВД в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке. Известно, что в рамках расследования возбуждено уголовное дело в связи с хищением бюджетных денег на станкостроительных предприятиях Липецкой области.