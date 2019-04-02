ФАС проведет массовые проверки в десятках оборонных предприятий

В Конце марта 2019 года на нескольких предприятиях исполняющих контракты по гособоронзаказу прошли обыски. Основные мероприятия провели сотрудники ФСБ и МВД в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке. Известно, что в рамках расследования возбуждено уголовное дело в связи с хищением бюджетных денег на станкостроительных предприятиях Липецкой области.