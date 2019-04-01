Ямальская Арктика не попала в планы Сечина

«В настоящее время мы рассматриваем возможность создания арктического кластера, который в полном объёме будет работать на обеспечение этой задачи – достижения до 2024 года 80 миллионов тонн грузопотока по Северному морскому пути. На основе собственных и перспективных проектов в Арктическом регионе, которые могут включить в себя Ванкорский кластер, в том числе Ванкор, Сузун, Тагул, Лодочное месторождение, ряд геологоразведочных проектов Южного Таймыра. Например, у нас там есть совместный проект с BP, «Ермак». И перспективный Западно-Эргинский участок».
Отметим, что большинство упомянутых Сечиным проектов реализуются на территории Красноярского края (Ванкор, Тагул, Лодочное месторождение и Сузун).
На следующем этапе, при подтверждении ресурсной базы, в создаваемый кластер могут войти активы Восточного Таймыра, расположенные в районе Хатанги (также Красноярский край).
«Арктический кластер может обеспечить добычу нефти уже к 2024 году. К 2024 году – первая фаза, с ростом до 100 миллионов тонн к 2030-му», - заявил Сечин.
Глава «Роснефти» обратил внимание президента Путина на то, что для запуска проектов исключительную важность имеет создание привлекательных для инвестиций условий. «Это прежде всего касается налоговых, регуляторных условий, обеспечения гарантированной стабильности этих проектов на весь период их жизнедеятельности», - отметил он.