Ямальская Арктика не попала в планы Сечина

«В настоящее время мы рассматриваем возможность создания арктического кластера, который в полном объёме будет работать на обеспечение этой задачи – достижения до 2024 года 80 миллионов тонн грузопотока по Северному морскому пути. На основе собственных и перспективных проектов в Арктическом регионе, которые могут включить в себя Ванкорский кластер, в том числе Ванкор, Сузун, Тагул, Лодочное месторождение, ряд геологоразведочных проектов Южного Таймыра. Например, у нас там есть совместный проект с BP, «Ермак». И перспективный Западно-Эргинский участок».