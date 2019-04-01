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В Тюменской области оштрафовали замглавы района

1 апреля 2019, 05:16
Фото: Фото 1Mi
В Вагайском районе оштрафован заместитель главы администрации района, который не обеспечил надлежащее рассмотрение обращения местной жительницы. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.
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Тюмень

По закону органы местного самоуправления, должностные лица должны объективно, всесторонне и своевременно рассматривать обращения и давать ответ в течение 30 дней. Однако 12 ноября 2018 года в администрацию района поступило обращение от жительницы районного центра по вопросу обеспечения сохранности муниципальной собственности.

Обращение передали заместителю главы района – начальнику управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений. 8 декабря 2018 года заявительница была уведомлена о том, что проверка не окончена, о ее результатах сообщат позднее.

Вместе с тем, срок рассмотрения обращения не продлевался, дополнительный ответ женщине так и не был направлен.

Прокуратура района возбудила в отношении заместителя главы администрации административное дело по ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

По результатам рассмотрения дела мировой судья судебного участка №1 Вагайского судебного района подверг чиновника штрафу в размере 5 тыс. рублей.

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#Новости#Прокуратура#Обращения граждан#Вагайский район#Администрация#Тюмень#Павел Захаров#Политика
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