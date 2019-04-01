В Тюменской области оштрафовали замглавы района

По закону органы местного самоуправления, должностные лица должны объективно, всесторонне и своевременно рассматривать обращения и давать ответ в течение 30 дней. Однако 12 ноября 2018 года в администрацию района поступило обращение от жительницы районного центра по вопросу обеспечения сохранности муниципальной собственности.