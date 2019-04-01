В Тюменской области оштрафовали замглавы района

По закону органы местного самоуправления, должностные лица должны объективно, всесторонне и своевременно рассматривать обращения и давать ответ в течение 30 дней. Однако 12 ноября 2018 года в администрацию района поступило обращение от жительницы районного центра по вопросу обеспечения сохранности муниципальной собственности.
Обращение передали заместителю главы района – начальнику управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений. 8 декабря 2018 года заявительница была уведомлена о том, что проверка не окончена, о ее результатах сообщат позднее.
Вместе с тем, срок рассмотрения обращения не продлевался, дополнительный ответ женщине так и не был направлен.
Прокуратура района возбудила в отношении заместителя главы администрации административное дело по ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
По результатам рассмотрения дела мировой судья судебного участка №1 Вагайского судебного района подверг чиновника штрафу в размере 5 тыс. рублей.