В Тюмени диспетчер не стал поднимать шлагбаум для скорой помощи

Ранним утром скорая помощь застряла при выезде с территории улицы. Позвонив оператору по указанному телефону им заявили, что шлагбаум они не поднимают, и медикам придется самостоятельно решить проблему.
В результате бригаде потребовалось 10 минут, чтобы уехать на очередной вызов. В ситуацию вмешался старший врач оперативного отдела. Однако на очередной вызов уехала уже другая бригада.
Водители машин оперативных служб города отмечают, что подобные инциденты не являются редкостью. При этом иногда врачи вынуждены носить с собой специальное оборудование для экстренной помощи пациентам. Шлагбаумы в этом случае становятся серьезным препятствием.
Специалисты отмечают, что ограждения вызывают наибольшие проблемы при выезде к пенсионерам. Обычно они не имеют электронного ключа для шлагбаума.