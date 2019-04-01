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Тюменский Роспотребнадзор подает в суд на юридическую фирму «Префектъ»

1 апреля 2019, 13:19
Фото: Тюменское Время
Тюменцы обращаются за помощью в Роспотребнадзор, но при поиске информации о контактах ведомства в интернете попадают на похожий сайт ведомства. На вопросы по телефону отвечают частные юристы, а областной Роспотребнадзор подает на них в суд.
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Тюмень

По телефонам «колл-центра ведомства» тюменцев переправляют на платные консультации юридической службы. Между тем владельцы юридической фирмы «Префектъ» отрицают свою причастность к сайту двойнику. Представители организации заявляют, что не ничего об этом не знали и «Не заинтересованы в таком сотрудничестве».

Между тем претензии к фирме есть даже у уполномоченного по правам человека в Тюменской области. На фирму постоянно жалуются жители областной столицы. За 2018 год зарегистрировано 140 заявлений. По словам руководства юридической фирмы «Префектъ» за год в организацию обращаются 12 тыс. человек, а недовольны работой лишь единицы.

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#Новости#Роспотребнадзор#Юристы#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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