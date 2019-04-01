Тюменский Роспотребнадзор подает в суд на юридическую фирму «Префектъ»

По телефонам «колл-центра ведомства» тюменцев переправляют на платные консультации юридической службы. Между тем владельцы юридической фирмы «Префектъ» отрицают свою причастность к сайту двойнику. Представители организации заявляют, что не ничего об этом не знали и «Не заинтересованы в таком сотрудничестве».
Между тем претензии к фирме есть даже у уполномоченного по правам человека в Тюменской области. На фирму постоянно жалуются жители областной столицы. За 2018 год зарегистрировано 140 заявлений. По словам руководства юридической фирмы «Префектъ» за год в организацию обращаются 12 тыс. человек, а недовольны работой лишь единицы.