Тюменские дорожники заплатили миллион рублей за спутниковую навигацию

ТОДЭП провело закупку спутникового мониторинга сроком на 1 год у производственной фирмы «СибНПО». Закупка прошла автоматически за 1 день как с единственным поставщиком. В ЕИС в сфере закупок документы были опубликованы 1 апреля, а протокол был подписан еще 28 марта.
Согласно приложению к договору, в пакет услуг входит контроль местоположения, скорости и направления движения, учет времени работы двигателя. А также хранение истории работы автомобиля за год, контроль и учет топлива, обслуживание СИМ-карт. В итоге, стоимость обслуживания одного автомобиля в месяц оценили в 500 рублей.
Если учесть, что стоимость контракта 1 млн 152 тыс. рублей, этой суммы хватит на обслуживание 192 автомобилей ТОДЭП в течение года.
Согласно информации с сайта предприятия, в автопарке числится более 400 единиц самосвалов, 60 единиц экскаваторов, 181 единицы самоходных катков, 33 комплекса по укладке асфальтобетонной смеси, дорожной фрезы – 17 единиц. Компания осуществляет все виды дорожно-строительных работ только своими собственными силами.