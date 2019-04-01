Тюменские дорожники заплатили миллион рублей за спутниковую навигацию

ТОДЭП провело закупку спутникового мониторинга сроком на 1 год у производственной фирмы «СибНПО». Закупка прошла автоматически за 1 день как с единственным поставщиком. В ЕИС в сфере закупок документы были опубликованы 1 апреля, а протокол был подписан еще 28 марта.