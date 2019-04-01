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Тюменские дорожники заплатили миллион рублей за спутниковую навигацию

1 апреля 2019, 06:34
Фото: pixabay.com
Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие заключило договор на услугу спутникового мониторинга транспорта. Закупка прошла у единственного поставщика, по максимальной цене в 1 млн рублей.
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Тюмень

ТОДЭП провело закупку спутникового мониторинга сроком на 1 год у производственной фирмы «СибНПО». Закупка прошла автоматически за 1 день как с единственным поставщиком. В ЕИС в сфере закупок документы были опубликованы 1 апреля, а протокол был подписан еще 28 марта.

Согласно приложению к договору, в пакет услуг входит контроль местоположения, скорости и направления движения, учет времени работы двигателя. А также хранение истории работы автомобиля за год, контроль и учет топлива, обслуживание СИМ-карт. В итоге, стоимость обслуживания одного автомобиля в месяц оценили в 500 рублей.

Если учесть, что стоимость контракта 1 млн 152 тыс. рублей, этой суммы хватит на обслуживание 192 автомобилей ТОДЭП в течение года.

Согласно информации с сайта предприятия, в автопарке числится более 400 единиц самосвалов, 60 единиц экскаваторов, 181 единицы самоходных катков, 33 комплекса по укладке асфальтобетонной смеси, дорожной фрезы – 17 единиц. Компания осуществляет все виды дорожно-строительных работ только своими собственными силами.

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#Новости#GPS#Спутники#Тюменская область#Тюмень#Дорожные работы#ТОДЭП#Эксклюзив#Юрий Норицын#Экономика
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