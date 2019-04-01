Турнир по бодибилдингу и фитнесу прошел в центре Тюмени

Среди участников соревнований в основном тренеры различных фитнес-клубов. Много студентов и даже модельеров одежды. На турнире отсутствует денежный приз. Между тем на организацию выезда и подготовку к соревнованиям у спортсменов уходит до 100 тыс. рублей.