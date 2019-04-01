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Турнир по бодибилдингу и фитнесу прошел в центре Тюмени

1 апреля 2019, 12:27
Фото: ВКонтакте
В областной столице прошел турнир по фитнесу и бодибилдингу. Атлеты боролись за Кубок Тюменской области в спорткомплексе «Центральный».
Сюжет
Тюмень

В состязании приняли участие более 200 человек со всей страны. Жюри мероприятия выбрали лучших в категориях: фитнес-модель, фитнес-бикини и многих других. Данные мероприятия проходят ежегодно для отбора представителей на международные турниры.

Среди участников соревнований в основном тренеры различных фитнес-клубов. Много студентов и даже модельеров одежды. На турнире отсутствует денежный приз. Между тем на организацию выезда и подготовку к соревнованиям у спортсменов уходит до 100 тыс. рублей.

Тюменские спортсмены не раз становились победителями подобных турниров. Участники, получившие высокие оценки будут готовиться к чемпионату России, и первенству Европы в Испании.

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