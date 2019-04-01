Турнир по бодибилдингу и фитнесу прошел в центре Тюмени

В состязании приняли участие более 200 человек со всей страны. Жюри мероприятия выбрали лучших в категориях: фитнес-модель, фитнес-бикини и многих других. Данные мероприятия проходят ежегодно для отбора представителей на международные турниры.
Среди участников соревнований в основном тренеры различных фитнес-клубов. Много студентов и даже модельеров одежды. На турнире отсутствует денежный приз. Между тем на организацию выезда и подготовку к соревнованиям у спортсменов уходит до 100 тыс. рублей.
Тюменские спортсмены не раз становились победителями подобных турниров. Участники, получившие высокие оценки будут готовиться к чемпионату России, и первенству Европы в Испании.