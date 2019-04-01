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Прокуратура заставила тюменскую агрофирму снести незаконно построенный дом

1 апреля 2019, 07:48
Фото: pixabay.com
Тюменская компания «Агрофирма КРиММ» незаконно построила охотничий домик в лесничестве. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областной прокуратуры, из-за этого им пришлось снести сооружение.
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Тюмень

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила незаконную постройку в ходе проверки территории Буньковского участкового лесничества Упоровского лесничества. Площадь домика составляла 20 кв. метров. Сообщается, что его построили без специальных разрешений.

За самовольную постройку природоохранная прокуратура возбудила административное дело в отношении тюменской агрофирмы.

Помимо этого, прокуратура выявила еще нарушения в сфере порядка оформления и выдачи разрешений на охоту. В связи с чем в отношении «Агрофирмы КРиММ» и его охотоведа возбуждала другое административное дело по факту нарушения правил пользования объектами животного мира.

Областной департамент лесного комплекса и региональное Госохотуправление оштрафовали виновных на 150 тыс. рублей и 2,5 тыс. рублей соответственно.

Также природоохранная прокуратура внесла в адрес гендиректора агрофирмы представление об устранении нарушений закона. В итоге домик снесли.

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