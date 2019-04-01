Прокуратура заставила тюменскую агрофирму снести незаконно построенный дом

Помимо этого, прокуратура выявила еще нарушения в сфере порядка оформления и выдачи разрешений на охоту. В связи с чем в отношении «Агрофирмы КРиММ» и его охотоведа возбуждала другое административное дело по факту нарушения правил пользования объектами животного мира.