Прокуратура заставила тюменскую агрофирму снести незаконно построенный дом

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила незаконную постройку в ходе проверки территории Буньковского участкового лесничества Упоровского лесничества. Площадь домика составляла 20 кв. метров. Сообщается, что его построили без специальных разрешений.
За самовольную постройку природоохранная прокуратура возбудила административное дело в отношении тюменской агрофирмы.
Помимо этого, прокуратура выявила еще нарушения в сфере порядка оформления и выдачи разрешений на охоту. В связи с чем в отношении «Агрофирмы КРиММ» и его охотоведа возбуждала другое административное дело по факту нарушения правил пользования объектами животного мира.
Областной департамент лесного комплекса и региональное Госохотуправление оштрафовали виновных на 150 тыс. рублей и 2,5 тыс. рублей соответственно.
Также природоохранная прокуратура внесла в адрес гендиректора агрофирмы представление об устранении нарушений закона. В итоге домик снесли.