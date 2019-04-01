Первый укус клеща зафиксирован в Тюменской области. Пострадала женщина

В 2018 году первый случай укуса членистоногого зафиксирован 26 марта. За предыдущий год работниками скорой помощи зарегистрировано 78 случаев клещевого энцефалита. За сезон за помощью к медикам обратилось 16 тыс. пострадавших из них 3 тыс. – дети. В случае присасывания клеща необходимо вызвать медицинскую бригаду скорой помощи и пройти профилактику. На территории области был зафиксирован 1 летальный случай от клещевого энцефалита за 2018 год.