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Первый укус клеща зафиксирован в Тюменской области. Пострадала женщина

1 апреля 2019, 10:52
Фото: pixabay.com
В Тюменской области 1 апреля зафиксирован первый пострадавший от укуса клеща. Инцидент произошел в Тобольске.
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Тюмень

По информации Роспотребнадзора, данный случай зафиксирован в конце прошлой недели. Клещ укусил жительницу частного сектора города, когда она работала на участке.

Пострадавшая срочно обратилась за помощью к медикам. Ей ввели иммуноглобулин, клеща удалили.

В 2018 году первый случай укуса членистоногого зафиксирован 26 марта. За предыдущий год работниками скорой помощи зарегистрировано 78 случаев клещевого энцефалита. За сезон за помощью к медикам обратилось 16 тыс. пострадавших из них 3 тыс. – дети. В случае присасывания клеща необходимо вызвать медицинскую бригаду скорой помощи и пройти профилактику. На территории области был зафиксирован 1 летальный случай от клещевого энцефалита за 2018 год.

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#Новости#Клещевой энцефалит#Клещи#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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