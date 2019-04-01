Губернатор Томской области субсидирует рейсы в Тюмень

Помимо этого губернатор Томской области заявил, что с июня возобновляются регулярные рейсы из Томска в Тюмень, а с апреля увеличится частота вылетов из Томска в Красноярск. Начиная с этого же месяца рейсы по маршруту Томск – Новосибирск будут выполняться на 78-местном самолете Embraer.