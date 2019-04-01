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Губернатор Томской области субсидирует рейсы в Тюмень

1 апреля 2019, 09:00
Фото: pixabay.com
Томский губернатор Сергей Жвачкин поручил развивать маршрутную сеть, об этом он заявил в ходе совещания о темпах развития авиации в регионе.
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Тюмень

Сергей Жвачкин также рассказал, что в прошлом году Томская область привлекла из федерального бюджета 126 млн рублей на субсидирование региональных маршрутов. В планах на этот год - увеличение субсидий. Они превысят 400 млн рублей.

Помимо этого губернатор Томской области заявил, что с июня возобновляются регулярные рейсы из Томска в Тюмень, а с апреля увеличится частота вылетов из Томска в Красноярск. Начиная с этого же месяца рейсы по маршруту Томск – Новосибирск будут выполняться на 78-местном самолете Embraer.

Также глава Томской области обратил внимание всех присутствующих на заседании о необходимости приоритетного использования воздушного транспорта в поездках в северные районы области. Это, по словам Сергея Жвачкина, дешевле других видов транспорта.

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