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Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют её покупать

31 марта 2019, 09:12
Фото: pixabay.com
Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды. В основных крупных городах страны её стоимость постепенно растет.

Падение реальных доходов переключает внимание потребителей от ипотеки к арендованным квартирам. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в стране повысилась до 16 тыс рублей в месяц, сообщает «Коммерсантъ».

В марте 2018 года однушку в Москве можно было взять за 32 тыс., на данный момент стоимость повысилась до 35 тыс. Схожую динамику показали все города миллионники. В Екатеринбурге за год цены выросли с 19 до 22 тыс. В Челябинске, Уфе и Омске цены практически не изменились.

В среднем крупные города страны показывают рост цен данного сегмента на 6-10%. При этом около 62% сделок приходится на однокомнатные квартиры, что по мнению аналитиков говорит о снижении покупательского спроса.

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#Новости#Квартиры#Аренда#Александр Мязин#Общество
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