Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют её покупать

Падение реальных доходов переключает внимание потребителей от ипотеки к арендованным квартирам. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в стране повысилась до 16 тыс рублей в месяц, сообщает «Коммерсантъ».
В марте 2018 года однушку в Москве можно было взять за 32 тыс., на данный момент стоимость повысилась до 35 тыс. Схожую динамику показали все города миллионники. В Екатеринбурге за год цены выросли с 19 до 22 тыс. В Челябинске, Уфе и Омске цены практически не изменились.
В среднем крупные города страны показывают рост цен данного сегмента на 6-10%. При этом около 62% сделок приходится на однокомнатные квартиры, что по мнению аналитиков говорит о снижении покупательского спроса.