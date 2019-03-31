Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют её покупать

В марте 2018 года однушку в Москве можно было взять за 32 тыс., на данный момент стоимость повысилась до 35 тыс. Схожую динамику показали все города миллионники. В Екатеринбурге за год цены выросли с 19 до 22 тыс. В Челябинске, Уфе и Омске цены практически не изменились.