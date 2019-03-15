В Тюменской области перекроют дороги для большегрузов

С 9 апреля по 1 мая будет ограничено движение большегрузов на грунтовых дорогах. С 15 апреля по 14 мая – на участках дорог с твердым усовершенствованным и переходным типом покрытия (цементобетон, асфальтобетон, щебень и гравий).
При этом временное ограничение движения в весенний период не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские автобусы, перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов.
Нет ограничений на дорогах и для техники, занятой на сельскохозяйственных работах (колесные трактора с мощностью двигателя до 160 л.с. включительно).