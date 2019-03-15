В Тюмени решили, кто будет отвечать за все выборы на Урале

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов будет куратором всех избирательных кампаний в 2019 году в округе – выборов губернаторов Курганской и Челябинской областей и депутатов городских дум в Кургане, Салехарде и Челябинске. Кроме того, в Свердловской области пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы, а также депутата заксобрания. Во всех регионах федерального округа пройдут выборы в органы местного самоуправления.