В Тюмени решили, кто будет отвечать за все выборы на Урале

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов будет куратором всех избирательных кампаний в 2019 году в округе – выборов губернаторов Курганской и Челябинской областей и депутатов городских дум в Кургане, Салехарде и Челябинске. Кроме того, в Свердловской области пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы, а также депутата заксобрания. Во всех регионах федерального округа пройдут выборы в органы местного самоуправления.
Двумя заместителями руководителя Уральского МКС назначены челябинский и ямальский политики. Кадровыми вопросами в УФО будет заниматься член Совфеда от Ямала Елена Зленко. Депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко назначен ответственным за экспертно-аналитическую и учебно-методическую работу.
«Все кандидатуры - люди компетентные, с большим опытом партийной и управленческой работы. Они хорошо знают регионы УрФО и на протяжении многих лет вносят свой вклад в развитие партии», – прокомментировал назначения руководитель Уральского МКС, депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка.
По его словам, ключевые задачи структуры сегодня – это организация и проведение избирательных кампаний различного уровня, решение кадровых вопросов и «содействие повышению квалификации партийного актива». «Именно этим обусловлены текущие изменения в структуре Уральского МКС», - отметил он.
Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев добавил, что перед партией сейчас стоит ряд новых задач, одна из которых – сделать взаимодействие с населением «более эффективным».
«Динамика жизни такова, что в течение года-двух проходят серьезные изменения социально-экономической ситуации в стране и в сознании общества. Власти приходится принимать непростые решения, и задача партии – объяснить, рассказать, убедить», - сказал Сергей Сарычев.
Для этого партии нужна обратная связь, признал вице-губернатор: «Нам есть, что предложить людям: у «Единой России» много интересных идей, реально действующих партийных проектов. Это миссия партии власти - постоянно быть в контакте с обществом, разъяснять, обсуждать. Люди должны знать, что мы работаем им во благо».