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В России зарегистрировались 40 тыс самозанятых

15 марта 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
В России 40 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых. Данные цифры сообщил глава ФНС России.

В феврале Антон Силуанов сообщил, что в России насчитывается 30 тыс. самозанятых.

С начала 2019 года в четырех субъектах страны начал действовать эксперимент по введению налога на профессиональный доход. Физические лица, чей доход составляет до 2,4 млн рублей в год, платят налог по ставке 4% если оказывают услуги или продают товары физлицам и 6% юридических лиц.

ФНС запустила приложение-кассу «Мой налог» с помощью которого россияне смогут отчитываться о доходах. При этом предполагается, что самозанятые не привлекают дополнительных работников. За регистрацию они получают вычет в размере 10 тыс. рублей. Его можно использовать на оплату налогов.

Специалисты отмечают, что с 2020 года новый налоговый режим будет действовать по всей стране.

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#Новости#Самозанятость#Налоги#ИФНС#Александр Мязин#Экономика
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