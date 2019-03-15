В России зарегистрировались 40 тыс самозанятых

В феврале Антон Силуанов сообщил, что в России насчитывается 30 тыс. самозанятых.
С начала 2019 года в четырех субъектах страны начал действовать эксперимент по введению налога на профессиональный доход. Физические лица, чей доход составляет до 2,4 млн рублей в год, платят налог по ставке 4% если оказывают услуги или продают товары физлицам и 6% юридических лиц.
ФНС запустила приложение-кассу «Мой налог» с помощью которого россияне смогут отчитываться о доходах. При этом предполагается, что самозанятые не привлекают дополнительных работников. За регистрацию они получают вычет в размере 10 тыс. рублей. Его можно использовать на оплату налогов.
Специалисты отмечают, что с 2020 года новый налоговый режим будет действовать по всей стране.