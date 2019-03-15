В России зарегистрировались 40 тыс самозанятых

С начала 2019 года в четырех субъектах страны начал действовать эксперимент по введению налога на профессиональный доход. Физические лица, чей доход составляет до 2,4 млн рублей в год, платят налог по ставке 4% если оказывают услуги или продают товары физлицам и 6% юридических лиц.