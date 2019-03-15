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В регионе не могут отремонтировать ОБ №3, где в 2018 году затопило операционный блок

15 марта 2019, 11:02
Фото: pixabay.com
В Тобольске отменен аукцион на проведение капремонта ОБ №3. Ранее в больнице был затоплен операционный блок.

Отмечается, что ремонт медучреждения оценивался в 55 млн рублей, но аукцион признан несостоявшимся. Это вторая попытка найти подрядчика для ремонта больницы. Сообщается, что у проверяющих органов были замечания «по оформлению». Назначена новая дата проведения торгов – 8 апреля.

По данным департамента здравоохранения, ремонт больницы начался в 2017 году. На эти цели из бюджета было выделено 45 млн рублей. Однако подрядчик не смог уложиться в установленные сроки. 13 ноября 2018 года в ОБ №3 произошел прорыв трубы. В результате оказался затопленным операционный блок. Специалисты перенесли две плановые операции. На четвертом этаже больнице, где недавно сделали ремонт, обрушился потолок. В инциденте никто не пострадал.

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#Новости#ОБ №3#Тобольск#Александр Мязин#Общество
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