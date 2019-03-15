В регионе не могут отремонтировать ОБ №3, где в 2018 году затопило операционный блок

По данным департамента здравоохранения, ремонт больницы начался в 2017 году. На эти цели из бюджета было выделено 45 млн рублей. Однако подрядчик не смог уложиться в установленные сроки. 13 ноября 2018 года в ОБ №3 произошел прорыв трубы. В результате оказался затопленным операционный блок. Специалисты перенесли две плановые операции. На четвертом этаже больнице, где недавно сделали ремонт, обрушился потолок. В инциденте никто не пострадал.