Тюменский санаторий обвиняют в нарушениях природоохранного законодательства

«Тараскуль» также проигнорировал свои обязательства по наблюдению за озером. Как водопользователь санаторий обязан следить за гидрохимическими показателями водоема. За совершение указанного административного правонарушения предусмотрено привлечение нарушителя к ответственности в соответствии со ст. 7.6 (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий) КоАП РФ.