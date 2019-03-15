Тюменский санаторий обвиняют в нарушениях природоохранного законодательства

В ведомстве отмели, что «Тараскуль» нарушил условия специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. Речь идет о выбросах котельной трубы. При этом плату за выбросы санаторий внес на четыре дня позже установленного срока.
Специалисты также выявили, что в 2018 году на озере Малый Тараскуль велась разработка месторождения сапропеля без оформленного и подписанного горноотводного акта. Это является нарушением лицензии на право пользования недрами. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности.
«Тараскуль» также проигнорировал свои обязательства по наблюдению за озером. Как водопользователь санаторий обязан следить за гидрохимическими показателями водоема. За совершение указанного административного правонарушения предусмотрено привлечение нарушителя к ответственности в соответствии со ст. 7.6 (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий) КоАП РФ.
По факту выявленных нарушений ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль» выдано 3 предписания об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований.