Тюменский нефтеперерабатывающий завод проиграл два дела на сумму более 70 млн рублей

Как следует из материалов дела, изначально договор с Антипинским НПЗ заключила фирма «Совфрахт». По нему она должна была перевозить тяжелые нефтяные остатки, нефтяной кокс по железной дороге из Екатеринбурга до станций Вайвара в Эстонии и Мангали в Латвии. Всего перевезли 1860 вагонов по на общую сумму 193,2 млн рублей.