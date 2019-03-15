Тюменский нефтеперерабатывающий завод проиграл два дела на сумму более 70 млн рублей

Одно дело рассматривалось в московском арбитражном суде. В качестве истца выступала фирма «Коксохимтранс». Она обратилась с иском еще 20 июня прошлого года. Истец просил взыскать с ответчика Антипинского НПЗ 60,5 млн рублей задолженности. АНПЗ не был согласен с заявленными требованиями.
Как следует из материалов дела, изначально договор с Антипинским НПЗ заключила фирма «Совфрахт». По нему она должна была перевозить тяжелые нефтяные остатки, нефтяной кокс по железной дороге из Екатеринбурга до станций Вайвара в Эстонии и Мангали в Латвии. Всего перевезли 1860 вагонов по на общую сумму 193,2 млн рублей.
Экспедитор выполнил свою обязанность по договору от 1 августа 2015 года. Это подтверждалось актом оказанных услуг от 25 мая 2017 года. От Антипинского НПЗ не было претензий по объему, качеству и срокам услуг.
Тюменский завод должен был оплатить деньги за услуги «Совфрахту» не позднее 30 календарных дней со дня подписания акта, но этого не произошло. Тогда «Совфрахт» направил претензию с требованием погасить долг, ответчик признал сумму задолженности, но в установленный срок просьбу не выполнил.
Потом «Совфрахт» передал права «Коксохимтранс» на право требовать деньги с должника в размере 60,5 млн рублей. Об этом первая компания предупредила АНПЗ. Но ответчик задолженность не выплачивал, поэтому истец и обратился в суд. Суд, в свою очередь, опираясь на Гражданский кодекс России, встал на сторону «Коксохимтранс».
Кроме основной суммы долга, с Антипинского НПЗ взыскали 200 тыс. рублей расходов госпошлины. Такое решение ответчик может обжаловать в течение месяца.
«Коксохимтранс» — транспортно-экспедиторская компания. Специализируется на организации регулярных перевозок грузов и пассажиров.
ПАО «Совфрахт» занимается морскими, речными, железнодорожными и автомобильными перевозками по всему миру, а также Арктике. Перевозит контейнерные, навалочные, негабаритные и тяжеловесные грузы, нефтепродукты и прочие.
Практически в то же время, но в Арбитражном суде Тюменской области с Антипинским НПЗ спорил «Интех ГмбХ». Он требовал взыскать с ответчика долг в размере 10,2 млн рублей.
Суд и здесь встал на сторону истца и удовлетворил его просьбу. Кроме этого, с АНПЗ взыскали 74 тыс. рублей расходов по госпошлине. И это решение нефтеперерабатывающий завод может обжаловать в течение месяца.