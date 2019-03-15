nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Массовое ДТП под Тюменью: погибших нет, трое госпитализированы

15 марта 2019, 11:02
Фото: ЧС Тюмень
Региональное управление МЧС уточняет информацию по пострадавшим в массовой аварии под Тюменью. По последним данным, в ДТП с участием 22 автомобилей травмировано четыре человека, из них трое госпитализированы, погибших нет.
Сюжет
Тюмень

Сотрудниками МЧС оказана психологическая помощь пострадавшим, произведено отключение автомобильных аккумуляторных батарей. На место происшествия был направлен мобильный пункт обогрева, для помощи пострадавшим.

Авария произошла на ТКАД в районе поселка Боровский 15 марта в 14:20.

Материалы по теме
Массовое ДТП на ТКАД около Тюмени. Столкнулись 22 автомобиля, 7 человек пострадали
#Новости#Авария#ДТП#МЧС#ТКАД#Тюмень#Павел Захаров#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25