Массовое ДТП под Тюменью: погибших нет, трое госпитализированы
15 марта 2019, 11:02
Фото: ЧС Тюмень
Региональное управление МЧС уточняет информацию по пострадавшим в массовой аварии под Тюменью. По последним данным, в ДТП с участием 22 автомобилей травмировано четыре человека, из них трое госпитализированы, погибших нет.
Сотрудниками МЧС оказана психологическая помощь пострадавшим, произведено отключение автомобильных аккумуляторных батарей. На место происшествия был направлен мобильный пункт обогрева, для помощи пострадавшим.
Авария произошла на ТКАД в районе поселка Боровский 15 марта в 14:20.