Завод «Электрон» вновь пытаются банкротить. Сумма иска составляет 2,5 млн рублей

На данный момент подробности иска не известны. Иск принят к производству. По данным экспертов, завод задолжал своим контрагентам из-за финансовых проблем.
Между тем, 20 февраля «Электрон» смог договорится с другим истцом «ПКБ АСУ-НЕФТЬ». По информации из картотеки арбитражных дел, стороны пришли к соглашению по задолженности завода на 4,2 млн рублей, однако подробности не известны.
«Электрон» работает в Тюменской области на протяжении 50 лет. В настоящее время завод выпускает высокоточную технику для нефтяной отрасли. В конце 2017 года в компании произошла оптимизация штатной численности. Общий объем работ снизился. Планировалось преобразование организационной структуры.