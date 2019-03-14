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Завод «Электрон» вновь пытаются банкротить. Сумма иска составляет 2,5 млн рублей

14 марта 2019, 11:37
Фото: pixabay.com
Компания «Тримет» подала иск о банкротстве старейшего завода Тюмени. «Электрон» должен выплатить производителю металлопроката 2,5 млн рублей.
Сюжет
Тюмень

На данный момент подробности иска не известны. Иск принят к производству. По данным экспертов, завод задолжал своим контрагентам из-за финансовых проблем.

Между тем, 20 февраля «Электрон» смог договорится с другим истцом «ПКБ АСУ-НЕФТЬ». По информации из картотеки арбитражных дел, стороны пришли к соглашению по задолженности завода на 4,2 млн рублей, однако подробности не известны.

«Электрон» работает в Тюменской области на протяжении 50 лет. В настоящее время завод выпускает высокоточную технику для нефтяной отрасли. В конце 2017 года в компании произошла оптимизация штатной численности. Общий объем работ снизился. Планировалось преобразование организационной структуры.

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#Новости#Электрон#Дела судебные#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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